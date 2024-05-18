Переговоры Путина и Си Цзиньпина упрочнили «химию» между странами | 360°

Мир 18 мая 2024, 14:46 Переговоры Путина и Си Цзиньпина упрочнили «химию» между странами Ушаков: встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине прошла успешно Rao Aimin/XinHua / Global Look Press

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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры успешно и с хорошим настроением. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что встреча двух лидеров в Пекине проходила в благожелательной атмосфере.

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«Была совершенно расслабленная атмосфера, которая помогает лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории. То есть „химия“ упрочилась, в конце концов», — рассказал Ушаков о неформальной встрече в узком составе.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США выражают беспокойство из-за укрепления отношений России и Китая. Таким образом он прокомментировал поездку Путина в Пекин. Американский чиновник добавил, что руководство страны будет следить за тем, как развиваются российско-китайские отношения.