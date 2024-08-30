Тепличные условия не помогли. Первое интервью Харрис оказалось очень слабым

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис полностью провалила первое после объявления о борьбе за пост главы государства интервью, которое дала телеканалу CNN. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог Малек Дудаков.

Он раскритиковал подготовку кандидата к беседе с журналистами, отметив, что мнение Харрис по ряду вопросов менялось несколько раз.

«Как мы видим, первое интервью Камалы Харрис прошло на дружественной площадке — CNN, плюс вышло в записи, то есть это не прямой эфир. Получается, ей создали максимально тепличные условия. Но даже такое интервью она в целом провалила», — рассказал эксперт.

Дудаков указал на то, что кандидат от демократов не могла ответить даже на самые легкие вопросы.

«Странные у нее были ответы, она часто путалась в мыслях. Не смогла ответить даже на первый вопрос, касающийся частой смены позиции по вопросам миграции и преступности. Стало понятно, что она очень плохо подготовлена», — заявил политолог.

Он попросил обратить внимание на тот факт, что Харрис выступала не одна, ей помогал кандидат в вице-президенты Тим Уолз.

«Ну и главное, Харрис ничего нового в этом интервью не рассказала, кроме общих фраз, от нее ничего не прозвучало. Избиратели не знают, с чем Камала Харрис идет на выборы, что тоже, конечно, очень показательно, учитывая, что ее штаб постоянно путается в показаниях, что она поддерживает, а что нет. Также минусом является то, что ее всячески прячут от пресс-конференции», — подытожил собеседник 360.ru.

Он предположил, что рейтинг Харрис может упасть после дебатов с Дональдом Трампом, которые назначены на 10 сентября.

О том, что политические дебаты между Харрис и Трампом пройдут в начале сентября, заявлял сам кандидат от Республиканской партии.