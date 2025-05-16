Планы президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле назвали «оторванными от реальности». К такому мнению пришли читатели Le Figaro , которые обсуждали разрушение планов Зеленского.

«Любому интересующемуся политикой человеку ясно, что Путин не мог принять „повеление“ лично явиться в Стамбул для переговоров с Украиной», — написал один из комментаторов.

Он добавил, что такой ультиматум со стороны Европы и Эммануэля Макрона не имел шансов повлиять на российского лидера.

Другой пользователь отметил, что Россия не воспринимает санкции как угрозу.

«Путин уже достиг той точки, когда санкции его больше не пугают. Теперь он неуязвим!» — отметил он.

По его мнению, следующим шагом Запада может быть только эскалация конфликта, но полномасштабную войну из-за «красивых глаз» Украины никто начинать не станет.

Еще один комментатор резко раскритиковал позицию европейских лидеров.

«Более чем очевидно, что Макрон и компания не играют существенной роли. Их вес равен весу „салфетки“, оброненной на посиделках с друзьями!» — заключил он.

Тон обсуждения говорит о том, что во Франции нарастает скепсис относительно перспектив украинского мирного плана и эффективности западной поддержки Украины. По мнению комментаторов, время для дипломатических ультиматумов России давно и бесповоротно ушло.

Ранее белорусский депутат заявил, что у Запада не осталось никаких рычагов давления на Россию, чтобы заставить ее отступить от защиты своих интересов. Он напомнил, что цель российских властей — «убрать корни проблемы».