Теперь это стало мейнстримом: как и почему Европа стала разворачиваться вправо

Правые движения в Европе стали набирать все большую силу. Почему так происходит и к чему стремятся политики, представляющие такие силы, рассказал Telegram-каналу 360.ru политтехнолог Рамиль Харисов.

«Их успех — не в радикальных лозунгах, а в простом языке, на котором говорят с большинством, уставшим от давления брюссельской бюрократии, миграционного прессинга и морализаторства глобальных элит», — считает он.

По словам Харисова, в условиях информационной блокады они сделали ставку на прямой диалог с избирателями и предложили им простую формулу: безопасность, порядок и национальная идентичность. Это подкупило и средний класс, ищущий стабильности, и молодежь, жаждущей чувства принадлежности.

«Для бизнеса и части элит этот поворот даже выгоден: меньше наднационального диктата — больше свободы для политического маневра», — добавил политтехнолог.

По его мнению, Венгрия, Италия, Польша и Нидерланды символизируют переход к постлиберальной Европе через внутреннюю трансформацию и завладение властными кабинетами на выборах.

Ранее лидер движения ANO Андрей Бабиш, победивший на парламентских выборах в Чехии и теперь ставший кандидатом в премьер-министры, заявил, что его страна больше не будет напрямую выделять деньги на Украину.