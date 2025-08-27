«Теперь еще эти...». В Сети оценили прыжок главы МИД Люксембурга на Сибигу

Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель во время визита в Одессу с разбегу прыгнул в объятия своего коллеги Андрея Сибиги. Кадры встречи политиков прокомментировали в Сети.

Украинские пользователи неоднозначно восприняли необычное выражение эмоций Сибиги и Беттеля. Комментаторы задались вопросом, чем было вызвано такое поведение. Они упомянули президента Франции Эммануэля Макрона, который часто эмоционально проявляет чувства на встречах с иностранными коллегами.

«Макарон с Зеленским, теперь еще эти…», — написала одна из пользовательниц.

Другой комментатор иронично предположил, что французский лидер уже предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сделать следующую встречу такой же.

В мае бурные обсуждения вызвало прощание Макрона с Зеленским в Киеве. Перед отъездом президент Франции поцеловал украинского коллегу в щеку.