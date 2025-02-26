Экономист Орлов: внедрение цифрового рубля ускорит рост экономики

Банк России планирует массовое внедрение цифрового рубля во второй половине 2025 года. К системе должны подключиться все крупнейшие банки страны, а затем и мелкие игроки. О том, зачем нужна технологическая эволюция денежной системы, рассказал «ФедералПресс» директор Курганского филиала Института экономики УрО РАН, профессор Сергей Орлов.

Развитие денежного института происходит параллельно с эволюцией общества и направлено на повышение эффективности национальных экономик. Внедрение цифровых технологий, таких как цифровой рубль, ускорит достижение экономических целей благодаря повышению производительности, скорости обработки транзакций, экономии ресурсов и надежности инновационного инструментария. Эти инструменты помогут реализовать потенциал технологических циклов, объяснил Орлов.

В будущем ожидается приход когнитивных технологий, которые преобразуют полностью экономику, добавил он.