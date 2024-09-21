Темпы роста экономики Китая оказались ниже прогнозируемых

РИА «Новости»: рост производства в Китае оказался ниже ожидаемого

Рост производства в Китае за август 2024 года составил всего 4,5%, что ниже ожиданий аналитиков в 4,7%. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Показатель оказался самым низким с марта текущего года. Снижение темпов роста экономики фиксируется четвертый месяц подряд. В последний раз подобный тренд отмечали в КНР во время коронавирусных ограничений.

«Дело в том, что правительство не предоставило тех видов стимулирования, которые ожидались», — заявила аналитик Юлия Кузнецова.

Экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги вынес неутешительный приговор экономике ЕС. По его словам, Европа является заложником импорта технологий и сырья.

Президент Владимир Путин ранее провел совещание по вопросам экономики. Он назвал приоритетом социальную поддержку населения и укрепление обороноспособности России.