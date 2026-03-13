Тема Украины стала для ЕС оправданием для милитаризации Европы
Захарова: ЕС использует Украину для оправдания милитаризации Европы
Евросоюз использует тему конфликта на Украине в качестве оправдания перед своими гражданами за беспрецедентную милитаризацию европейских государств. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».
По ее словам, также украинской темой политики ЕС объясняют стагнацию европейской экономики в результате антироссийской санкционной спирали и собственной провальной политики.
«Большинство европейских политиков инвестировало весь свой политический капитал в поддержку „украинского проекта“», — отметила Захарова.
Ранее официальный представитель МИД заявила, что Евросоюз сделал ставку на эскалацию на Украине из-за отсутствия успехов по другим направлениям.