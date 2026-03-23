Тело звезды реалити-шоу The Only Way Is Essex нашли в канале на Пхукете

На Пхукете в дренажном канале обнаружили тело участника реалити-шоу The Only Way Is Essex Джордана Райте. Об этом сообщило издание Metro .

Труп находился в дренажном канале в нескольких сотнях метров от отеля, где Райте снимал номер. Полицейские выяснили, что перед смертью мужчину сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах он вел себя тревожно, как будто бежал от кого-то.

Останки нашли через два дня после исчезновения звезды. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и ждут результаты экспертизы.

Ранее стало известно, что звезда британских сериалов 90-х «Ферма Эммердейл» и «Холлиокс» Майкл Бэррон умер, предположительно, во время эротических игр.