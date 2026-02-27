Звезда сериала «Эммердейл» Майкл Бэррон умер во время экстремального секса

Звезда британских сериалов 90-х «Ферма Эммердейл» и «Холлиокс» Майкл Бэррон скончался после экстремального секса с другим мужчиной*. Об этом сообщило издание Metro .

Актера не стало в январе 2025 года, когда он посетил квартиру 28-ленего Джоша Бакстера в Северном Манчестере. Мужчины познакомились в приложении для знакомств.

Тело Бэррона нашли со сломанными костями и хрящами в шее, полученными им, как выяснили эксперты, в результате удушения во время эротических игр. Актер умер от остановки сердца, вызванной кислородным голоданием мозга. Бакстера оказался на скамье подсудимых, но убийство признали непредумышленным.

«Трагическая потеря Майкла привела нашу семью в отчаяние и оставила после себя пустоту, которую невозможно заполнить», — заявили близкие погибшего актера.

Бэррон умер в возрасте 38 лет. Он родился в Ирландии, снимался в небольших ролях в сериалах.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.