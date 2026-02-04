Тело убитого сына Каддафи пропало

Где находится тело сына экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама до сих пор неизвестно. Об этом сообщил портал Al Wasat .

В больнице города Эз-Зинтан на западе страны в беседе с порталом опровергли новость о том, что тело доставили к ним в учреждение. В госпитале в соседнем населенном пункте Эр-Раджбан тоже заявили, что к ним погибшего не привозили.

Сына Каддафи убили в Эз-Зинтане. Приближенные к семье покойного источники Al Hadath сообщили, что Сейфа аль-Ислама смертельно ранили четверо неизвестных, когда тот находился в саду своего дома. Нападавшие скрылись.

Официальных заявлений от правительства национального единства Ливии не было. При этом данные об убийстве подтвердил адвокат Каддафи и его политическая команда.

Источник портал Abaad News при этом сообщал, что сын Каддафи мог погибнуть во время вооруженного столкновения к югу от Триполи.