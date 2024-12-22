Тело российского дальнобойщика нашли в Иране

В иранской провинции Гилян нашли тело россиянина с огнестрельными ранениями. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Тегеране, убитый работал дальнобойщиком.

Дипломаты уточнили, что тело россиянина нашли в парке около города Астара 16 декабря.



В посольстве отметили, что иранские правоохранительные органы уже начали расследование убийства. Посольство и Генеральное консульство России держат ситуацию под своим контролем.

«Российская сторона призывает коллег в Иране к тщательному и срочному наведению порядка на погранпункте „Астара“ и наказанию виновных», — отметили в дипломатическом представительстве.

Посольство также выразило соболезнования близким и семье погибшего россиянина.

Ранее стало известно об убийстве россиянина на испанском острове Тенерифе. Его тело с ножевыми ранениями нашли на юго-западе острова, в районе Коста-Адеха.