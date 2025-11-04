Тело пропавшего в Таиланде россиянина нашли около пляжа Найтон

Пропавшего во время купания в Таиланде 31-летнего россиянина Дмитрия Закуцкого нашли неподалеку от пляжа Найтон. Об этом сообщила газета The Phuket News .

Утопленника доставили в местный морг.

Пока специалисты вели поиски, на том же пляже утонул еще один иностранец — 22-летний гражданин Мьянмы Кьяу Сои Найнг. Об обстоятельствах его смерти публично не сообщается.

На западном побережье Пхукета установили красные флаги из-за сильных волн и отбойных течений. Ежегодно они становятся причиной несчастных случаев.

Утром 3 ноября россиянина унесло в море прямо на глазах у друзей. Его захлестнуло волной и утянуло под воду.