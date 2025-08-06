Тело пропавшего почти 30 лет назад мужчины нашли в тающем леднике в Пакистане

В тающем леднике отдаленного горного региона Пакистана Кохистан нашли тело мужчины, который пропал 28 лет назад. Об этом сообщила телекомпания Би-би-си .

«Пастух наткнулся на тело, которое удивительно хорошо сохранилось, с нетронутой одеждой, в так называемой Долине Леди на востоке страны», — говорится в материале.

Тело принадлежало Насируддину. Полиции удалось установить, что он исчез в июне 1997 года в этом районе после падения в трещину ледника во время снежной бури. Насируддин был женат и имел двоих детей. В день исчезновения он путешествовал со своим братом Катируддином верхом на лошади. По данным полиции, семейная ссора вынудила братьев покинуть дом.

Братья добрались до пещеры. Насируддин зашел внутрь и исчез. Брат искал его, отправился за помощью, но все попытки были тщетны.

Как отметили журналисты, в последние годы снега в регионе стало меньше. Это привело к тому, что ледники теперь подвергаются прямому воздействию солнечных лучей и тают быстрее. Именно благодаря этому процессу тело Насируддина удалось обнаружить.

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