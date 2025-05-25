Пятеро туристов загадочно погибли в Альпах

В полиции швейцарского кантона Вале заявили, что двое туристов случайно увидели оставленные лыжи на высоте около четырех тысяч метров. Информацию о находке они передали спасательным службам.

Спасатели организовали поиски владельцев снаряжения и обнаружили на леднике Адлер пять тел без признаков жизни. Личности погибших и причины их смерти устанавливаются. Швейцарская прокуратура начала расследование.

Трое альпинистов из Ставрополя ранее попали под лавину в Карачаево-Черкесии. Один из них смог выбраться самостоятельно. Его двоих товарищей искали спасатели.