Пятеро туристов загадочно погибли в Альпах

Трупы пяти горнолыжников обнаружили в районе горы Римпфишхорн в Швейцарии. Личности погибших устанавливаются, сообщил BFMTV.
В полиции швейцарского кантона Вале заявили, что двое туристов случайно увидели оставленные лыжи на высоте около четырех тысяч метров. Информацию о находке они передали спасательным службам.
Спасатели организовали поиски владельцев снаряжения и обнаружили на леднике Адлер пять тел без признаков жизни. Личности погибших и причины их смерти устанавливаются. Швейцарская прокуратура начала расследование.