Тело пропавшего без вести израильтянина нашли в ОАЭ

Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов нашли тело пропавшего без вести гражданина Молдавии и Израиля Цви Когана. Об этом сообщила пресс-служба офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Органы безопасности и разведки ОАЭ обнаружили тело пропавшего без вести 21 ноября Цви Когана. Наше посольство в Абу-Даби постоянно поддерживает контакт с семьей погибшего с самого начала исчезновения и продолжает сопровождать ее в это трудное время», — заявили в офисе.

Канцелярия Нетаньяху назвала произошедшее преступным террористическим антисемитским актом и заверила, что сделает все необходимое для привлечения виновных к законной ответственности.

«Рекомендуем гражданам Израиля воздержаться от поездок в ОАЭ, для них сохраняется угроза в этом регионе. Тем, кто уже присутствует в Эмиратах, рекомендуем не публиковать детали поездки в социальных сетях, не демонстрировать внешние признаки, связанные с Израилем, а также соблюдать повышенную бдительность», — добавили в пресс-службе.

Ранее сам Нетаньяху заявил, что «агенты Ирана» пытались убить его и жену.