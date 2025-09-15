Тело погибшей биатлонистки Дальмайер попытаются забрать с гор Пакистана

Спасатели в Пакистане попытаются добраться до тела двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в горах в июле. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на горного гида Калима Шани.

31-летняя спортсменка погибла 28 июля во время восхождения на пик Лайла (6 096 метров) — на нее обрушился камнепад. Напарнице удалось вызвать спасателей, но из-за угрозы новых сходов они не смогли добраться до места трагедии. Официально о гибели биатлонистки объявили 30 июля.

После случившегося представители Дальмайер отмечали, что в завещании она просила оставить тело на месте смерти, чтобы никто не рисковал жизнью ради его эвакуации.

Лаура Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане, семикратная чемпионка мира. В 2019 году она завершила спортивную карьеру.