Тело погибшего при крушении яхты Майка Линча доставили на берег

Тело британского технологического магната Майка Линча, погибшего при крушении яхты Bayesian у побережья Сицилии, доставили на берег. Об этом сообщило агентство Reuters .

Завернутое в пластик тело показали в эфире итальянского телевидения.

Единственной пропавшей без вести осталась 18-летняя дочь бизнесмена. Количество погибших при крушении увеличилось до шести. В числе жертв — председатель конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена.

Парусное судно затонуло у берегов Сицилии утром 19 августа. На борту яхты находились 22 человека. Причиной кораблекрушения стал смерч, судно попало «не в то место не в то время», заявил глава Службы гражданской обороны Сицилии. Расследованием случившегося занялась местная прокуратура.

Накануне спасатели исключили шансы найти живыми пропавших без вести при крушении яхты. Сотрудник береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу напомнил, что парусник ушел на дно за несколько минут.