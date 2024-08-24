Тело дочери миллионера Линча нашли на месте кораблекрушения на Сицилии

Водолазы нашли тело дочери миллиардера Линча на месте крушения яхты на Сицилии

Фото: Unsplash

Водолазы подняли тело шестого пассажира, считавшегося пропавшим без вести после крушения яхты у берегов Италии. Об этом Reuters сообщили в службе береговой охраны.

Погибшую дочь британского миллиардера Майкла Линча, который также погиб при кораблекрушении, нашли во время осмотра места, где затонула яхта Bayesia.

Всего в результате затопления яхты погибли семь человек. Среди жертв — глава конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга Джуди, юрист Крис Морвилло и его жена Неда, шеф-повар яхты Рекалдо Томас. Спаслись 15 пассажиров.

Парусник затонул около берегов Сицилии 19 августа. В местной Службе гражданской обороны уточнили, что причиной кораблекрушения стал смерч.

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Август катастроф: 20 лет назад смертницы взорвали два российских самолета

Richard R. Schünemann

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте