Тело дочери миллионера Линча нашли на месте кораблекрушения на Сицилии

Водолазы нашли тело дочери миллиардера Линча на месте крушения яхты на Сицилии

Водолазы подняли тело шестого пассажира, считавшегося пропавшим без вести после крушения яхты у берегов Италии. Об этом Reuters сообщили в службе береговой охраны.

Погибшую дочь британского миллиардера Майкла Линча, который также погиб при кораблекрушении, нашли во время осмотра места, где затонула яхта Bayesia.

Всего в результате затопления яхты погибли семь человек. Среди жертв — глава конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга Джуди, юрист Крис Морвилло и его жена Неда, шеф-повар яхты Рекалдо Томас. Спаслись 15 пассажиров.

Парусник затонул около берегов Сицилии 19 августа. В местной Службе гражданской обороны уточнили, что причиной кораблекрушения стал смерч.