Белорусские пограничники нашли тела трех человек в реке на границе с Литвой

Пограничники обнаружили тела трех человек в реке на границе с Литвой. Об этом сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета Белоруссии.

«Днем 30 апреля гродненские пограничники обнаружили в реке Котра, по которой проходит государственная граница с Литвой, тела трех человек», — отметили авторы поста.

Литовскую сторону проинформировали о случившемся. На месте обнаружения трупов побывала следственно-оперативная группа, специалисты установят обстоятельства произошедшего.

В ноябре 2024 года польские военные избили мигранта из Египта и выбросили его на территорию Белоруссии. Мужчина был изможден и почти не мог говорить. Потерпевшего увезли в больницу.