Тело 19-летней украинки нашли в лесу недалеко от немецкого города Мангейм

Тело мертвой девушки обнаружили на прошлой неделе в лесу на юго-западе Германии, недалеко от города Мангейм. Местные СМИ сообщили, что девушку звали Мария и она гражданка Украины.

На момент смерти девушке было 19 лет. Мария вместе с семьей переехала с Украины в Германию несколько лет назад.

Полиция установила подозреваемого в убийстве. Им оказался приятель девушки, 17-летний мигрант из Сирии. По версии следствия, юноша заманил подругу в лес, где и расправился с ней.

Мать Марии рассказала, что дочь хотела расстаться со своим молодым человеком из-за его излишней жестокости. За несколько месяцев до убийства семья запретила сирийцу появляться в их доме. Мария хотела обратиться в полицию, но не успела.

Ранее Генпрокуратура Украины рассказала о случае, когда жительница Тернопольской области выколола глаз трехлетнему сыну ради пособия по инвалидности. Суд признал украинку виновной в совершении особо тяжкого преступления, приговорив к семи годам и шести месяцам лишения свободы.