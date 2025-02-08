Во время прямого эфира ведущий Борис Санчес, обсуждая проблему перемещения нелегальных мигрантов в Гуантанамо, упомянул имя Абу Зубайды — ключевого соратника Усамы бен Ладена. В этот момент на экране появилась надпись: «Союзник Обамы бен Ладена Абу Зубайда».

Телеканал не стал комментировать случившуюся ошибку. Однако, как сообщает Daily Mail, происшествие вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, и некоторые пользователи высказали предположение, что ошибка могла быть преднамеренной.

Примечательно, что это уже не первый случай. Подобная путаница произошла в ноябре 2014 года в эфире CNN. В одной из новостных передач появился титр, в котором вместо имени бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена была указана фамилия президента США Барака Обамы, сообщал ТАСС.

Титр гласил: «Морской пехотинец, утверждающий, что он убил Обаму, подвергается нападкам». Строка провисела в эфире всего 45 секунд, но ее успели заметить пользователи социальных сетей. В английском языке слова «Obama» и «Osama» отличаются всего одной буквой.

Ранее бывшего президента США Барака Обаму заподозрили в тайном романе с актрисой Дженнифер Энистон. артистка категорически отрицает наличие каких-либо отношений между ними. В то же время политик предпочитает сохранять молчание, что лишь усиливает подозрения на фоне необычного поведения его жены.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.