Telegram стал передавать США больше данных после ареста Дурова
Telegram передал США данные о 2253 пользователях после ареста Дурова во Франции
Telegram стал активнее передавать данные пользователей правительству США после задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. Об этом сообщило издание 404 Media.
По данным журналистов, за 2024 год власти Америки совершили 900 запросов и получили от Telegram данные о 2253 пользователях. При этом с 1 января по 30 сентября мессенджер удовлетворил только 14 запросов американского правительства о предоставлении IP-адресов и номеров телефонов.
«Новости демонстрируют серьезный рост числа удовлетворенных Telegram запросов о предоставлении данных после того, как власти Франции задержали <…> Дурова в августе», — заявили журналисты.
Ранее стало известно, что доходы кибермошенников упали на 22% после передачи Дуровым информации об аферистах. Речь идет о злоумышленниках, работающих по схеме «Мамонт» для хищения денег.