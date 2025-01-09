Telegram стал передавать США больше данных после ареста Дурова

Telegram передал США данные о 2253 пользователях после ареста Дурова во Франции

Telegram стал активнее передавать данные пользователей правительству США после задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. Об этом сообщило издание 404 Media .

По данным журналистов, за 2024 год власти Америки совершили 900 запросов и получили от Telegram данные о 2253 пользователях. При этом с 1 января по 30 сентября мессенджер удовлетворил только 14 запросов американского правительства о предоставлении IP-адресов и номеров телефонов.

«Новости демонстрируют серьезный рост числа удовлетворенных Telegram запросов о предоставлении данных после того, как власти Франции задержали <…> Дурова в августе», — заявили журналисты.

Ранее стало известно, что доходы кибермошенников упали на 22% после передачи Дуровым информации об аферистах. Речь идет о злоумышленниках, работающих по схеме «Мамонт» для хищения денег.