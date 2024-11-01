Доходы кибермошенников упали на 22% после передачи Дуровым соответствующих данных властям

После передачи основателем Telegram Павлом Дуровым информации о кибермошенниках, доходы злоумышленников сократились на 22%. Речь идет о мошенниках, которые работают по схеме «Мамонт» для хищения денег, написал РБК.
Как сообщил сайт «Аргументы и факты», доходы 70% мошеннических групп за последние четыре недели с момента заявления Дурова сократились с 58 миллионов до 45 миллионов рублей.
Кража данных и денег по схеме «Мамонт» осуществляется при переходе на фишинговые страницы для оплаты фейковой покупки товаров.
В конце сентября Павел Дуров сообщил, что Telegram может раскрывать полиции IP-адреса и номера телефонов пользователей, которые нарушают правила мессенджера.
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