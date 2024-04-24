Apple потребовала ограничить доступ украинцев к некоторым Telegram-каналам | 360°

24 апреля 2024, 20:34
Apple потребовала ограничить доступ украинцев к некоторым Telegram-каналам
Дуров: Telegram блокирует аккаунты с координатами для ударов
Telegram начал блокировать каналы, в которых публикуют призывы к насилию и координаты для ударов. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале в мессенджере. Он признался, что компания Apple потребовала от него закрыть украинцам доступ к определенным пабликам.
Дуров добавил, что в феврале 2022 года хотел ограничить работу Telegram в России и на Украине, так как площадку использовали для военной пропаганды. Но пользователи выступили против, и он согласился с их выбором.
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Мессенджер блокирует аккаунты, которые призывают к насилию или публикуют координаты для ударов. Дуров добавил, что Telegram не должен стать инструментом насилия.
«Что касается общих новостных/пропагандистских каналов, мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, получающих доступ к Telegram на iPhone с украинских сим-карт», — заявил основатель Telegram.
Дуров напомнил, что уже говорил о необходимости для мессенджера учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений. Это позволит ему оставаться ему доступным для пользователей.
На Украине в последние месяцы все чаще предлагают запретить или ограничить неугодные власти Тelegram-каналы. В декабре прошлого года соответствующую петицию разместили на сайте президента страны.
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