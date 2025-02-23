Разговор премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с президентом Украины Владимиром Зеленским стал для страны ударом по отношениям с США и преступной исторической ошибкой. Об этом сообщил новостной сайт Banking News .

Портал сравнил действия Мицотакиса с дипломатическим преступлением.

«Даже сейчас, когда украинский президент-узурпатор Владимир Зеленский изолирован от большинства мировых держав <…>, есть греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, который будет говорить с ним», — отметило издание.

Оно добавило, что Евросоюз и НАТО несут огромную ответственность за начало украинского конфликта. На этом фоне настойчивость греческого премьера на том, что Европе необходимо дать право голоса не переговорах, «наносит национальный ущерб», подчеркнул новостной сайт. По словам его источников, Белый дом «списал Мицотакиса [со счетов]».

После критики со стороны президента США Дональда Трампа Зеленский обзвонил семь лидеров европейских стран. Темой переговоров стала военная помощь, поставки вооружений, а также разработка «совместных гарантий безопасности».