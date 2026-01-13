«Телефон находится в Сети». Стали известны детали о пропавшей россиянке в США

Отец пропавшей в США россиянки заявил, что ее телефон находится в Сети

В США россиянка вышла из дома за продуктами 1 января и не вернулась. Американская полиция ничего для поисков женщины не делает, рассказал 360.ru отец пропавшей Павел Васильевич.

«Ее мужа никто не допрашивает, хотя его первого нужно допросить. Мы с ним не общаемся, не знаю английского, а он — русского», — сказал мужчина.

Павел Васильевич отметил, что супруг 39-летней дочери занимался рукоприкладством, на него даже надевали браслет.

«Звоню дочери несколько раз в день, гудки идут. Значит, телефон подключен в зарядное устройство. Ребенок исчез, муж <...> живет на острове в Сиэтле у дяди. Так понимаю, закрыл все свои сайты, избегает всех. Не хочет идти на контракт и принести пользу хотя бы в поиске, это настораживает», — добавил собеседник 360.ru.

По его словам, неравнодушные люди в Сиэтле ходили к квартире дочери и не заметили ничего подозрительного.

«Я удивился, сколько хороших людей в Сиэтле, оказали помощь, выразили сочувствие. Консульство же ничего не делает, даже палец о палец. Дочь живет в США уже три года, до этого они были пять лет в Пекине», — заключил он.

Ранее отец пропавшей рассказал, что консульство в США приняло материалы по пропаже дочери и обозначило план намерений — обратиться в полицию.