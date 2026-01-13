Молодая россиянка бесследно пропала в США на Новый год. Отец бьет тревогу из-за полиции

РЕН ТВ: в Сиэтле в Новый год пропала россиянка

В новогоднюю ночь в США пропала жительница России Наталья. Об этом РЕН ТВ сообщил ее отец Павел.

По его словам, 39-летняя дочь жила в США, но в первый день 2026 года перестала выходить на связь с родственниками. Волонтеры нашли ее мужа, но тот отказался идти на контакт и закрыл социальные сети, они не жили вместе в последнее время.

«Консульство приняло материалы и обозначило план намерений — обратиться в полицию и так далее», — рассказал Павел.

Однако полицейские пока что бездействуют, добавил мужчина.

«Пришли, постучали в дверь, не ответили и ушли. Вскрывать дверь никто не хочет. Я бы в первую очередь мужа допросил», — заключил отец пропавшей женщины.

