Тела пяти человек со связанными руками нашли на пляже в Испании

На одном из самых популярных пляжей Испании обнаружили тела пятерых человек со связанными руками и ногами. Об этом сообщило издание Daily Mail .

По данным источника, трупы вынесло на пляж в районе Ибицы. Это происходило несколько раз с середины мая. Местные полицейские предполагают, что это могли быть мигранты, которые хотели добраться до Европы из Алжира.

По результатам проведенных экспертиз было установлено, что смерть каждого из них была насильственной. Правоохранители предположили, что мигранты могли подвергнуться нападению во время переправы, после чего их заковали в наручники и бросили в море.

Журналисты сообщили, что в последние полгода участились ситуации обнаружения на пляжах человеческих тел или останков.

«Только за последние шесть месяцев на пляжах Балеарских островов, в том числе на Майорке, Ибице и Форментере, было найдено около 30 тел, из-за чего одна испанская газета назвала пляжи „кладбищем“», — заключили они.

Ранее белорусские пограничники нашли тела трех человек в реке на границе с Литвой.