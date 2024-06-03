Тела 50 погибших нашли в лагере беженцев на севере Газы

WAFA: в лагере беженцев «Джабалия» на севере Газы нашли тела еще 50 погибших

Спасатели нашли тела еще 50 погибших в лагере «Джабалия» на севере сектора Газа после наступления израильских военных на этот пункт размещения беженцев. Об этом сообщило информационное агентство WAFA .

«Группы гражданской обороны и спасателей нашли тела 50 человек в лагере беженцев „Джабалия“ на севере сектора Газа», — заявили журналисты.

Они отметили, что после 20 дней пребывания израильских войск в лагере общее количество найденных тел достигло 120, из которых 20 погибших — дети.

Отношения между палестинским анклавом и Израилем резко обострились в октябре 2023 года после ракетной атаки из сектора Газа и проникновения бойцов движения ХАМАС в приграничные районы. В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» и полностью блокировал анклав.

В ночь на 7 мая силы Израиля вошли в город Рафах, который считается последним оплотом ХАМАС. Ранее Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе.