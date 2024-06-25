Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход времени вспять, выйдя из британской тюрьмы. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.
«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», — сказал он.
Ночью 25 июня стало известно, что освобожденный Ассанж покинул Великобританию. Новость об этом опубликовали на официальной странице Wikileaks в соцсети Х.
Журналист провел в заключении 1901 день. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. Ранее появилась информация о скором проведении слушаний, в ходе которых телеведущий признает часть обвинений.
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«Течение повернулось». Такер Карлсон высказался об освобождении Ассанжа из тюрьмы
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