«Течение повернулось». Такер Карлсон высказался об освобождении Ассанжа из тюрьмы

Карслон: освобождение Ассанжа повернуло ход времени вспять

Фото: РИА «Новости»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход времени вспять, выйдя из британской тюрьмы. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», — сказал он.

Ночью 25 июня стало известно, что освобожденный Ассанж покинул Великобританию. Новость об этом опубликовали на официальной странице Wikileaks в соцсети Х.

Журналист провел в заключении 1901 день. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. Ранее появилась информация о скором проведении слушаний, в ходе которых телеведущий признает часть обвинений.

Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте