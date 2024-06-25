Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы

WikiLeaks: Ассанжа освободили из тюрьмы, он покинул Великобританию

Фото: РИА «Новости»

Освобожденный из тюрьмы основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покинул Великобританию. Информация об этом появилась на аккаунте Wikileaks в соцсети Х.

«Джулиан Ассанж на свободе. Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день», — сказано в публикации организации.

Там уточнили, что Высокий суд Лондона отпустил журналиста под залог.

Ранее стало известно, что 26 июня проведут слушания, в рамках которых он признает часть обвинений. Как узнали журналисты телеканала NBC News, эта сделка позволит телеведущему освободиться из заключения после пяти лет, уже проведенных им в тюрьме Великобритании.

Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британское правительство поддержать его. По словам правозащитника, его дело создало прецедент, способный сдерживать журналистов по всему миру.

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