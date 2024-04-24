«Таран против России». США поставили крест на судьбе Украины | 360°

Мир 24 апреля 2024, 20:55 «Таран против России». США поставили крест на судьбе Украины Посол Антонов: США поддержали фашизм на Украине решением о поставках оружия РИА «Новости»

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Власти США своим решением о новых поставках оружия Украине сделали выбор в пользу конфликта и показали свою приверженность фашизму. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщил сайт kp.ru.

По словам дипломата, Соединенные Штаты готовы приносить в жертву жизни простых людей ради своего жадного и ненасытного военно-промышленного комплекса.

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«Своим решением местные политики фактически поставили крест на судьбе целого государства, которое используют как таран против России», — добавил он.

По мнению Антонова, американская помощь не сможет спасти президента Украины Владимира Зеленского. Российские военнослужащие уничтожат все оружие, которое передадут ВСУ.

Президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине и Израилю в размере 61 миллиарда долларов. Он пообещал, что военные поставки на Украину начнутся в ближайшие часы, писал RT.