Танкеры у берегов Венесуэлы начали массово менять флаги на российские

NYT: минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаг на российский

Пять танкеров, прибывших к берегам Венесуэлы, сменили флаги на российские. Об этом сообщило издание The New York Times .

Эта тенденция вызвана активностью американского флота, который установил морскую блокаду Боливарианской Республики и начал преследовать суда теневого флота.

Первым танкер Bella 1 сменил владельца и название на Marinera. За ним последовал Hyperion. Экипажи еще трех судов также изменили принадлежность, но их названия не разглашаются. Один из этих танкеров исчез из венесуэльских вод, несмотря на действующие ограничения.

Ранее издание The Independent сообщило, что Вооруженные силы США, Великобритании и их союзников по НАТО установили слежку за танкером Marinera, который поднял флаг России у берегов Венесуэлы. Судно, которое сейчас находится примерно в 500 километрах от берегов Ирландии, стало центром полноценной военной операции.