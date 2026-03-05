Танкер Sonangol Namibe получил повреждения у иракского порта Хор-эз-Зубайр

Танкер Sonangol Namibe, ходящий под багамским флагом, получил повреждения у иракского порта Хор-эз-Зубайр. Как сообщил агентству Reuters представитель компании Sonangol Marine Services.

«Небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв», — уточнил он журналистам.

В Sonangol Marine Services отметили, что на борт проникает вода, но танкер не потонул.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран отомстить США за уничтожение своего фрегата IRIS Dena американскими ВМС в международных водах. На его борту находились примерно 130 моряков.