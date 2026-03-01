Танкер Skylight в Ормузском проливе начал тонуть после атаки

IRIB: в Ормузском проливе тонет танкер Skylight, попавший под удар

Подвергшийся атаке в Ормузском проливе танкер Skylight начал тонуть. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB .

«Танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть Ормузский пролив и попал под удар. Сейчас он тонет», — заявили журналисты.

Иранский вещатель опубликовал кадры, на которых видно судно, охваченное огнем. Из района рубки морского грузовика поднимается густой черный дым.

О повреждении танкера под флагом Палау в проливе у берегов Омана стало известно днем 1 марта. Предварительно, пострадали четыре члена экипажа.

По информации Reuters, у берегов Омана и ОАЭ за пределами Ормузского пролива стоят минимум 100 танкеров.

Ранее движение через пролив практически остановилось после начала военной операции США и Израиля против Иран. В воскресенье иранский генерал Мохсен Резаи сообщил, что судоходство через пролив открыли для нефтяных танкеров «до дальнейшего уведомления».