Иран открыл Ормузский пролив для нефтяных танкеров

Ормузский пролив открыт для прохода нефтяных танкеров «до дальнейшего уведомления». Об этом Financial Times заявил экс-командующий КСИР Мохсен Резаи.

При этом генерал предупредил, что Вооруженные силы США и американские военнослужащие остаются законными целями для иранских ударов. Накануне КСИР отдал приказ перекрыть стратегический пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским и Индийским океаном.

Заявление прозвучало на фоне резкой эскалации в регионе после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ответных ударов по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

Ранее движение танкеров через пролив фактически остановилось.