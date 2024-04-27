Танкер под флагом Панамы обстреляли в Красном море | 360°

Мир 27 апреля 2024, 01:20 Танкер под флагом Панамы обстреляли в Красном море UKMTO: танкер под флагом Панамы пострадал после обстрела в Красном море Unsplash

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Гражданское судно попало под ракетный удар в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Об этом сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Капитан судна сообщил о двух атаках. В результате первой на небольшой дистанции от судна произошел взрыв», — указали в сообщении.

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По данным UKMTO, вторую атаку на танкер осуществили двумя ракетами, и он получил повреждения. Нападение произошло в 14 морских милях к юго-западу от города Эль-Муха в Йемене.

Обстоятельства происшествия расследуются.

По данным британской компании Ambrey, нападению подверглось судно под флагом Панамы, следовавшее из Приморска в Вадинар. Танкер используют для осуществления «связанной с Россией торговли».

Ранее патрульные корабли Испании «Аталайя» и «Вигия» сопроводили российскую группу, состоящую из двух кораблей и нефтяного танкера до Португалии.