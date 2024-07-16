Танк начал стрелять посреди дороги в Германии
Spiegel: танк бундесвера открыл огонь по трассе, повредив гражданское авто
В Германии во время военных учений танк случайно открыл огонь по федеральной трассе, повредив гражданский автомобиль. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.
Танк случайно сделал несколько выстрелов, двигаясь по федеральной дороге Бундесштрассе, 12, в направлении Пассау. Разрывные гильзы попали в машину, которой управлял 32-летний мужчина.
Автомобиль двигался навстречу танку, который в составе колонны направлялся на учения. Выстрел был произведен холостыми снарядами.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Прокуратура Пассау займется расследованием произошедшего.
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