Там ядерное оружие. Паника в Бельгии, военную базу блокировали дроны

Дроны появились над базой в Бельгии, где размещено ядерное оружие

Несколько беспилотников блокировали военную базу Kleine-Brogel в Бельгии. Здесь хранится ядерное оружие США, рассказал бельгийский министр обороны Тео Франкен в Х .

База расположена в коммуне Пир, провинция Лимбург. Отследить дроны удалось при помощи системы наблюдения. Ее установили после прошлого аналогичного происшествия.

К объекту прибыла военная полиция. К их приезду аппараты уже улетели. Военным удалось заснять беспилотники на видео, материалы передали в разведслужбы.

Франкен отметил, что подобные случаи участились в последние недели. В октябре неизвестные беспилотники уже видели над военными объектами в Эльзенборне и Марше-ан-Фаменном. Минувшей ночью дроны также заметили над военным полигоном в Леопольдсбурге.

Полеты БПЛА без опознавательных знаков участились в Европе в последние месяцы. Дроны летают у стратегически важных объектов.

Kleine-Brogel — одна из ключевых военных баз страны. Здесь находятся самолеты ВВС Бельгии, а с 2027 года база станет пунктом постоянного размещения новейших истребителей F-35.