Польшу атаковали украинские копии «Гераней». Игра ради бесполетной зоны — следите за руками

Власти Польши заявили о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны и нескольких сбитых дронах. Это первый случай с начала российско-украинского конфликта, когда польские военные задействовали силы ПВО в небе над республикой. Премьер Дональд Туск уже переговорил о случившемся с руководством НАТО.

Что за дроны сбили над Польшей 10 сентября О сбитых дронах Туск сообщил в своем аккаунте в X. Изначально он использовал размытые формулировки о том, что польские военные применили оружие против «объектов, которые нарушили воздушное пространство страны». Но позже уточнил, что ПВО уничтожила беспилотники, «способные представлять угрозу». «Операция продолжается», — подчеркнул Туск, добавив, что проинформировал о происходящем генсекретаря НАТО Марка Рютте. Известно, что из-за случившегося в республике закрывали четыре аэропорта.

Интересно Утром Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Утром Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны.

Сначала официально никаких антироссийских обвинений власти Польши не выдвигали. Зато на Украине сразу назвали сбитые БПЛА российскими. Ряд СМИ напомнил, что минувшей ночью на всей территории страны действовала воздушная тревога. Отсюда журналисты сделали вывод, что в польское небо залетели именно «Герани».

Интересно В Киеве воздушную тревогу отменили к утру 10 сентября. Также Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозах ударов, в том числе в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В Киеве воздушную тревогу отменили к утру 10 сентября. Также Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозах ударов, в том числе в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Командование Вооруженных сил Польши также выступило с заявлением о неоднократном нарушении воздушного пространства республики «объектами типа дрон».

Ведется операция, целью которой является идентификация и нейтрализация этих объектов. По приказу оперативного командующего ВС Польши было применено вооружение, а службы проводят мероприятия по обнаружению сбитых аппаратов. командование ВС Польши

В небо поднимали польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания привели в состояние наивысшей готовности.

Фото: РИА «Новости»

Также в Генштабе страны заявляли, что происшествие с БПЛА является «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан».

Интересно Ранее в приграничных регионах Польши не раз находили обломки БПЛА. В ноябре 2022 года в селе Пшеводув, в восьми километрах от границы с Украиной, рухнули две ракеты. Одна из них взорвалась, в результате погибли два человека. Позже Варшава объявила, что ракета была украинской. Ранее в приграничных регионах Польши не раз находили обломки БПЛА. В ноябре 2022 года в селе Пшеводув, в восьми километрах от границы с Украиной, рухнули две ракеты. Одна из них взорвалась, в результате погибли два человека. Позже Варшава объявила, что ракета была украинской.

Позднее военные отчитались об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию Польши, и поисках их обломков. По данным местной полиции, один поврежденный беспилотник нашли в деревне Чоснувка в Люблинском воеводстве. Польская прокуратура также заявила об обнаружении обломков дрона на кладбище недалеко от границы с Украиной.

Фото: РИА «Новости»

На ситуацию со сбитыми дронами в небе над Польшей уже обратили внимание в США. Конгрессмен-республиканец, член комитета палаты представителей по вооруженным силам Джо Уилсон назвал случившееся «актом войны» и обвинил во всем Россию. «Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их оперативную реакцию на продолжающуюся ничем не спровоцированную агрессию», — написал он. Там же он призвал президента США ввести обязательные санкции против российской военной отрасли.

Польшу атаковали украинские копии российских дронов В Telegram-каналах тем временем появились данные о том, что атаку на Польшу совершили не российские «Герани», а украинские копии, собранные из обломков этих БПЛА.

Так что случившееся — самая настоящая провокация. Причем ночь для атаки выбрали неслучайно: именно в это время ВС РФ били по объектам во Львове. Украинская сторона просто воспользовалась моментом и замаскировала собственный запуск дронов под операцию российских сил.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Цель Киева тут понятна: это и усиление антироссийской риторики в Варшаве, и подталкивание Польши и других ее союзников по НАТО к более жесткой линии против Москвы. Вероятно, украинские власти рассчитывают, что подобные налеты создадут ощущение «прямой угрозы» для стран блока и ускорят поставки оружия, а также помогут раскачать тему более активного вовлечения альянса в конфликт. Как украинцы маскируют свои дроны под «Герани» Чтобы выдать свои БПЛА за российские ударные «Герани-2», дроны оснащают корпусами и деталями, внешне идентичными с БПЛА, которые применяют ВС РФ.

Более того, в ход идут даже фрагменты обломков, собранных после атак на Украине. Все ради того, чтобы в Польше сегодня эксперты отрапортовали о «характерных» элементах российских беспилотных аппаратов. Эта хитрость, как полагают источники ряда каналов, должна была создать у Варшавы и ее союзников впечатление, что Россия совершила прямую атаку на Польшу.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

О том, что по Украине валяются тонны обломков «Гераней» и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда, заявил и военкор Александр Коц. Также журналист заметил, что в целом сейчас «все очень удачно для поляков складывается». «Вчера Варшава официально закрыла границы с Белоруссией и призвала всех своих граждан в срочном порядке покинуть эту страну. Причина якобы в учениях „Запад-2025“. Завтра, видимо, надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной. Сибига уже выступил застрельщиком», — напомнил он.

Информационный шум, безусловно, носит сугубо политический характер. Беспилотник, упавший в Эстонии, такой аллергии не вызвал. Ранее дроны залетали, например, в Румынию, и там не сильно парились по этому поводу. Украинская ракета и вовсе угробила двух польских трактористов — и ничего. Александр Коц

«Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Трампа и вырвать его из лап Владимира Путина. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» — с иронией добавил Коц.