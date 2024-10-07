Афганистан, в силу своих историко-географических особенностей, не раз показывал, что не собирается покоряться внешним силам. Сам Александр Македонский там когда-то «рога обломал», напомнил в беседе с 360.ru востоковед Олег Гущин. Спустя сотни лет современные талибы*, подчеркнул эксперт, не прогнулись под США.

«На этот раз они доказали своим сопротивлением американцам, что они — афганцы. Они у себя в стране. Не в Америке, не в России, не в Корее, а у себя в Афганистане они хотят жить так, как они хотят. И они это подтвердили», — подчеркнул востоковед.

По его мнению, свою роль в случившемся сыграла в том числе и смена поколений. Те талибы*, которые в 90-е воевали против России, состарились, указал он. По его мнению, теперь они поняли, что можно не только сражаться, но и строить Афганистан по своим правилам.

«Бывшие 40-летние руководители утратили молодой задор и стали мудрыми пожилыми людьми. Они устанавливают, по каким законам жить и какие законы будут соблюдать по всей территории Афганистана. По моему, все очень хорошо. И все очень правильно», — подчеркнул Гущин.

Есть еще одна важная истина. «Талибан»* — враг американцев, а США — враги России, заключил востоковед.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.