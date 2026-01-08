«Там был сговор». Лукашенко раскрыл детали похищения Мадуро

По мнению Лукашенко, успех американской операции «Полуночный молот» был бы невозможен без предварительного подкупа венесуэльских элит. Глава Белоруссии подчеркнул, что в заговоре против Николаса Мадуро участвовали как высокопоставленные военные, так и гражданские лица, получившие от Вашингтона крупные денежные вознаграждения.

«Там было все: и договоренность, и деньги. Там было предательство», — констатировал президент.

Лукашенко также поделился инсайдом о судьбе супруги похищенного лидера Силии Флорес. По его словам, американские военные предлагали ей остаться в Венесуэле, гарантируя неприкосновенность, однако она предпочла разделить участь мужа.

Президент Белоруссии отметил, что сейчас Флорес в США «пришили» обвинения в наркоторговле, несмотря на ее мужественный поступок.

Лукашенко напомнил и о тесных связях Минска и Каракаса, назвав венесуэльский народ дружественным. Он отметил, что лично знал как Уго Чавеса, так и Николаса Мадуро, и подчеркнул, что Венесуэла всегда приходила на помощь Белоруссии в сложные периоды.

Президент уверен, что только наличие «пятой колонны» и прямого подкупа позволило иностранным спецслужбам беспрепятственно вывезти главу государства из страны.

В ночь на 3 января 2026 года спецназ США «Дельта» провел молниеносную операцию в Каракасе, захватив Николаса Мадуро и его жену прямо в их спальне. Сейчас венесуэльский лидер находится в Нью-Йорке под судом по обвинениям в наркотерроризме.