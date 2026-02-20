Талибы узаконили избиение жен в Афганистане

В Афганистане мужчинам официально разрешили избивать жен, если это не влечет за собой серьезных последствий для здоровья женщины. Об этом написало издание Daily Mail .

Согласно принятому «Талибаном» закону, супруг может оказаться в тюрьме на 15 суток, только если он изобьет жену палкой до серьезных травм. При этом женщина должна доказать повреждения в суде, находясь в полностью покрывающей одежде рядом с избившим ее мужем.

Закон также запрещает жительницам страны прятаться от домашнего насилия у родственников. Женщина, которая без разрешения супруга неоднократно уходит в дом отца и не возвращается, может получить три месяца тюрьмы.

Ранее в Афганистане «в рамках политики соблюдения нравственности» отключили широкополосный интернет в 11 из 34 провинций. По данным источников, приказ об этом отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада.