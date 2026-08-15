Талибы предложили США вернуться в Афганистан без оружия

Афганистан готов к построению нормальных отношений с США и ожидает открытия в Кабуле посольства страны. С таким заявлением в интервью газете The New York Times выступил министр иностранных дел ближневосточной страны Амир Хан Муттаки.

Он подчеркнул, что время войны прошло, и спустя пять лет после прихода к власти правительства талибов США могут вернуться к построению нормальных отношений, основанных на взаимном уважении и позитивном взаимодействии.

«США могли бы вновь открыть посольство, сохранить дипломатическое присутствие и принести инвестиции», — заявил Муттаки.

Министр пояснил, что в Афганистане остались разработки месторождений полезных ископаемых, плотины и дороги, в которые американцы и их союзники уже вложили миллиарды долларов.

США вторглись в Афганистан в 2001 году в ходе операции «Несокрушимая свобода», которая затянулась. Мирный договор американцы и талибы подписали только в 2020 году.

Группировка пообещала, что возьмет под контроль районы, которые занимают боевики «Аль-Каиды»*, а американцы выведут свои войска с территории страны.

В сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп предложил талибам вернуть под контроль США авиабазу Баграм. Но получил жесткий ответ.

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что власти страны больше не допустят присутствия американских войск на своей территории после 20 лет оккупации.