Талибы предложили России обменяться делегациями

Афганское движение «Талибан»* предложило России обменяться делегациями для изучения областей двустороннего сотрудничества. Об этом РИА «Новости» сообщил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов* к власти.

«У нас очень хорошие отношения с Россией. Мы хотим, чтобы они инвестировали в Афганистан и сотрудничали [с ним] в различных областях», — сказал Шахин.

По его словам, у российско-афганских отношений большие перспективы. Кабул стремится развиваться их и дальше. Шахин пояснил, что обмен делегациями позволит изучить возможности во многих областях в России и в Афганистане для будущей совместной работы.

В начале лета президент России назвал талибов* легальной властью в Афганистане и союзниками России в борьбе с международным терроризмом.

Ранее на ПМЭФ-24 делегация движения «Талибан»* предложила Москве сотрудничество в сфере безопасности.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.