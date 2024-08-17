Талибы предложили России обменяться делегациями

Фото: РИА «Новости»

Афганское движение «Талибан»* предложило России обменяться делегациями для изучения областей двустороннего сотрудничества. Об этом РИА «Новости» сообщил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов* к власти.

«У нас очень хорошие отношения с Россией. Мы хотим, чтобы они инвестировали в Афганистан и сотрудничали [с ним] в различных областях», — сказал Шахин.

По его словам, у российско-афганских отношений большие перспективы. Кабул стремится развиваться их и дальше. Шахин пояснил, что обмен делегациями позволит изучить возможности во многих областях в России и в Афганистане для будущей совместной работы.

В начале лета президент России назвал талибов* легальной властью в Афганистане и союзниками России в борьбе с международным терроризмом.

Ранее на ПМЭФ-24 делегация движения «Талибан»* предложила Москве сотрудничество в сфере безопасности.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

Живущие в цифре. Почему программисты скупы на эмоции

Теракт против мирного населения. Главное об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

«Раны глубокие». Продавец спас администратора магазина в Подольске от грузчика с ножом

Личный помощник, врачи и дилеры. Кто виновен в смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри?

Участники выставки «Москва промышленная. Город будущего» смогут выйти в открытый космос

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте