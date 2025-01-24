Талибы обратились к главе Татарстана за помощью
Талибы попросили главу Татарстана организовать афганскую выставку на KazanForum
Представители организации «Талибан»* в Афганистане попросили правительство Татарстана организовать афганскую выставку на экономическом форуме KazanForum. Об этом сообщило РИА «Новости».
Журналисты ознакомились с письмом исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи для главы Татарстана Рустама Минниханова.
«Мы хотели бы организовать выставочный павильон в хорошем месте и наилучшим образом, чтобы представить продукцию наших ведущих бизнесменов», — заявил он в своем письме.
Ранее в Совете Федерации одобрили инициативу, благодаря которой появится возможность исключить «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций.
Поправки предусмотрены в закон «О противодействии терроризму». Изменения предполагают, что по решению суда на основании заявления генпрокурора можно приостановить запрет деятельности террористической организации.
*Запрещенная в России террористическая организация.