«Талибан» запретил шахматы в Афганистане

Власти Афганистана, представляющие движение «Талибан», запретили жителям страны играть в шахматы на неопределенный срок. Об этом сообщил портал Khaama Press.

Запрет объяснили религиозными соображениями, объявив шахматы харамом. Также их признали азартной игрой. В стране уже распустили афганскую шахматную федерацию.

Во время предыдущего правления «Талибана» шахматы назвали неисламской игрой, которая отвлекает молодежь от изучения Корана. Помимо Афганистана, запрет на эту игру действует в Саудовской Аравии.

Ранее в Афганистане более 200 женщин подвергли публичной порке за нарушение норм морали. Одну из девушек наказали за то, что она пришла в кафе зарядить свой смартфон без сопровождения родственника. Другая попалась полиции нравов, когда ехала в машине с братом.