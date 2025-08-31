Лидеры Евросоюза «отозвали к ноге» президента Украины Владимира Зеленского после провала его манипуляций, касающихся встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил в Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Понятно, что громче всех орет „держи вора“ сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности встречи с ним», — написал он.

Дубинский отметил, что тактика Зеленского провалилась. После этого канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские союзники были вынуждены «свистком отзывать свою шавку к ноге», а потом объявить от имени «коалиции дрессировщиков», что встречи с Путиным не будет.

Президент США Дональд Трамп предложил провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске и в Вашингтоне. Он отметил, что стороны могут сами выбрать дату и место переговоров.

После этого в Кремле заявили, что двухсторонняя встреча возможна только после тщательной подготовки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что на этом уровне диалога пока нет.