Таксист помог найти подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Немецкие следователи смогли установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток», используя снимки с камеры контроля скорости. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Авторы статьи отметили, что диверсанты наняла таксиста, чтобы он отвез их после совершения теракта в Германию. Водитель ничего не знал о преступлении. В итоге его машину сняли камеры фиксации скорости из-за превышения.

Правоохранители нашли владельца этого автомобиля, который описал внешность пассажиров. Они использовали при въезде в страну фальшивые паспорта, но снимки с камер на границе сопоставили с полученными данными и преступников идентифицировали.

Также стало известно, что пятеро подозреваемых в подрывах «Северных потоков» после теракта могли сбежать на Украину. Их оттуда не выдадут, и это затруднит следствие.